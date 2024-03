In Giappone una statua di KFC è stata recuperata da un fiume dopo 15 anni per colpa di una maledizione

Nell’ampia varietà di yokai giapponesi, creature soprannaturali dalle apparenze più disparate, dal demone più crudele e spaventoso allo spiritello dispettoso, nemmeno il più esperto studioso di folklore nipponico poteva aspettarsi di annoverare un pacioso anziano vestito di bianco, il cui principale potere è quello di produrre quantità ingenti di pollo fritto, grazie a una formula segreta di erbe e spezie di sua invenzione. Sì, è proprio il colonnello Sanders, fondatore e mascotte di KFC e, a quanto pare, è meglio non scherzarci, e i tifosi deli Hanshin Tigers, squadra di baseball di Osaka, l’hanno capito a loro spese.

Strani festeggiamenti

La tifoseria dei Tigers è nota per il suo fervente supporto e l’attaccamento alla squadra: fondato nel 1935, è il secondo team più vecchio del paese, e da sempre gli spetta il ruolo di eterno secondo, eterni sfidanti allo strapotere dei Tokyo Giants. La ricetta perfetta per crearsi una schiera di fan fedelissimi. Per questo, quando nel 1985 si sono ritrovati vincitori a sorpresa delle Japan Series battendo i Seibu Lions, facendo esplodere i festeggiamenti.

Un’iniziativa fu particolarmente colorita. Dopo aver radunato dei sosia dei giocatori scelti tra tifosi, questi hanno iniziato a tuffarsi da un ponte nell’acqua di un canale sottostante. Tra questi non si era trovato nessuno che somigliasse a sufficienza a Randy Bass, ex Major League e principale fautore del successo dei Tigers e, in quanto americano si pensò bene di sostituirlo con un’effige di plastica del colonnello Saunders, prelevata da un vicino KFC.

L’inizio della maledizione

Non l’avessero mai fatto. I Tigers non hanno più vinto un titolo fino all’anno scorso, e i tifosi, notoriamente proni alla scaramanzia, non hanno avuto dubbi: è la maledizione del colonnello, e non è bastato recuperare l’effige dalle acque nel 2009, ripulirla e farla pure benedire da un sacerdote prima di rimetterla in bella mostra, per quanto visibilmente rovinata, fuori dal fast food. Ebbene, questa statua verrà ora distrutta -come annunciato dallo stesso colosso americano- ma, per stare tranquilli, si è comunque officiato un rito beneaugurante presso un tempio, dove niente meno che il presidente di KFC Japan il quale ha offerto ai partecipanti sake e pollo fritto. Chissà se sarà sufficiente a placare le ire del colonnello sommerso.