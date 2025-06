In Italia è appena nato un nuovo polo del food da più di 800 milioni di euro

Matrimonio tra Chef Express e Roadhouse. I nostri protagonisti si sono scambiati le fedi il primo di giugno, e da allora operano ufficialmente come una unica realtà. Ma badate bene – la cerimonia si è svolta in famiglia: entrambe le realtà erano già al 100% controllate dal Gruppo Cremonini.

Obiettivo sinergia, si legge sui festoni. Integrare, razionalizzare, o in più parole “fare ordine”: l’idea era quella di fondere le attività di ristorazione del Gruppo di cui sopra in modo tale da migliorare il più possibile l’efficienza operativa. Risultato: nasce un nuovo polo del food da oltre 800 milioni di euro di fatturato.

Questione di numeri

L’avrete già intuito – questo è un articolo che si esprime in numeri. Dopo il “sì” Chef Express può vantare un patrimonio di oltre 600 punti vendita popolati da 9900 dipendenti, di cui 1100 attivi all’estero. E la parola d’ordine per il futuro prossimo e remoto è crescita: per finanziare il piano di investimenti, infatti, la capogruppo Cremonini ha ha deliberato un aumento di capitale di 20 milioni di euro in favore di Chef Express, portando il capitale sociale da 20 a 40 milioni di euro.

La fusione tende a creare un nuovo polo della ristorazione, dicevamo. Ma la mole delle parti costituenti era tutt’altro che un peso leggero: Chef Express è attiva da oltre quarant’anni nei principali canali della ristorazione in concessione – stazioni ferroviarie, aeroporti, aree autostradali e ospedali – e in quelli commerciali, come centri urbani, outlet e shopping mall, tanto all’interno dello Stivale quanto al di fuori dei confini.

L’altra metà, se così vogliamo definirla, non è certo da meno. Fondata nel 2001 con il lancio del primo locale a marchio Roadhouse Grill, la società incorporata Roadhouse ha costruito nel tempo una rete di circa 300 locali distribuiti su tutto il territorio nazional, a oggi distribuiti sotto i brand Roadhouse, Calavera Restaurant, Billy Tacos e Ric-Chicken House.