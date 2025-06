In Senato si valuta la creazione di un albo dei pizzaioli

Il mondo della pizza è in fermento; o meglio ancora lo è la professione del pizzaiolo, che in questi giorni è finita in diverse occasioni sui tavoli politici per chiedere cambiamenti in fatto di formazione e inquadramento. Dopo la presentazione di un protocollo d’intesa volto a creare percorsi formativi strutturati, in Senato si valuta la creazione di un apposito albo per la professione, anche questo legato all’istituzione di corsi dedicati per l’accesso. Vediamo cosa viene proposto nel dettaglio.

Due disegni di legge per i pizzaioli

Ospite di Parlamento24, la senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi ha condiviso maggiori informazioni sui due disegni di legge che la commissione industria del Senato valuta dallo scorso dicembre.

L’obiettivo, a più sfaccettature, è dare alla figura del pizzaiolo uno specifico riconoscimento, dando risalto a questo mestiere al momento inquadrato nel generico ambito della gastronomia. Il primo step sarebbe quello di istituire un albo, con accesso regolamentato tramite un apposito corso.

La durata al momento stabilità è di 120 ore, ma la formazione è pensata per essere flessibile e adattarsi all’esperienza pregressa dei pizzaioli: percorso completo per chi non ha mai messo le mani in pasta prima; corso più breve e intensivo per i pizzaioli che abbiano già un’esperienza di almeno 18 mesi; accesso diretto, infine, per chi sforna ruote da almeno un decennio.

Oltre alla formazione e alla maggiore visibilità, sulla pala – pardon, sul tavolo – anche aspetti economici quali incentivi e sgravi fiscali appositi, che passerebbero anche per la creazione di un codice ATECO dedicato (e non più genericamente legato al mondo della ristorazione, come avviene oggi).