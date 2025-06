Dabiz Munoz si dà alla pizza napoletana: cosa bolle in pentola?

Siamo abituati a vedere il super chef spagnolo Dabiz Munoz in qualsiasi tipo di veste, dunque nulla ci stupisce più. Non solo nei panni di uno degli chef più quotati del mondo con il suo DiverXO di Madrid (è quarto al mondo per la The World’s 50 Best Restaurants, e la settimana prossima vedremo se salirà o scenderà in classifica), ma anche in quelli molto più pop a cui ci ha abituati prima con il suo RavioXO (che poi ha preso una stella Michelin, alla faccia della cucina pop) e poi ancora più pop con i suoi punti vendita negli aeroporti e, in una parabola che non sembra preoccuparlo per la sua reputazione, perfino come firma – non esattamente convincente – del Burger King (e non è l’unico, in effetti).

Insomma, Munoz da un certo punto di vista, quello del multitasking, non teme rivali, con una facilità nel passare dai piani più alti a quelli più accessibili al grande pubblico. Dunque non è che ci stupisca più di tanto immaginarlo nelle vesti di un pizzaiolo napoletano: oppure forse sì?

Dabiz Munoz fa il pizzaiolo

Chissà se nei prossimi progetti dello chef più irriverente di Spagna c’è quello di aprire una pizzeria, che si andrebbe ad aggiungere a tutte le altre insegne che portano il suo nome. Non è dato saperlo al momento, ed è certo presto per fare qualsiasi tipo di previsione in merito. Quel che sappiamo, però, è che in questi giorni Dabiz Munoz si è cimentato con forno a legna e impasti.

Come testimoniano i suoi social, Munoz ha partecipato infatti a una masterclass insieme a Fabrizio Polacco e a Bruno González Calvo, rispettivamente Chief Product Officer e Ceo di Grosso Napoletano, popolare pizzeria napoletana di Madrid con sedi in tutta la Spagna.

Le pizze napoletane di Dabiz Munoz

Non poteva essere una semplice margherita. considerato l’estro di Dabiz Munoz. Uno che ama stupire, sorprendere, e che adora accostare sapori forti per un risultato dall’effetto wow. E così, in effetti, pare essere anche per le pizze create e postate sui social dallo chef spagnolo in questi giorni di masterclass.

Due le pizze creative firmate dallo chef e documentate sul suo Instagram: la prima con gamberi rossi, anguille alla griglia, caviale Riofrio e pomodorini piccanti sott’aceto, e la seconda con bistecca di manzo alla bolognese, mozzarella di bufala affumicata, caviale Riofrio e pepe Timut. In perfetto stile DiverXO, non c’è che dire, e chissà che la pizza à la Munoz non abbia davvero un futuro.