In Volkswagen calano le vendite, ma non quelle di würstel

In Volkswagen calano le vendite di auto, ma non quelle di salsicce. Non siamo impazziti: se non lo sapeste ancora, la casa automobilistica tedesca commercia anche currywurst, iconico street food che, a quanto pare, è più apprezzato dei veicoli prodotti dalla stessa azienda. Se le vendite di auto con la doppia W sono diminuite del 2,3% dal 2023 al 2024, quelle di würstel hanno registrato un +200.000 “pezzi” rispetto all’anno precedente. Questo succede proprio in Volkswagen, dove anni fa si era deciso di eliminare la carne dai menu aziendali, currywurst compresi.

Più würstel che automobili

Anche se sconosciuto ai più nello Stivale, la casa automobilistica di Wolfsburg vanta anche un catalogo di prodotti alimentari, oltre alle quattro ruote. Fra questi, si è fatto strada in particolar modo il currywurst, piatto tipico delle regioni germanofone a base di würstel e condito con una salsa speziata al curry e pomodoro. Un prodotto che viene fuori anche dalle officine Volkswagen e che sembra essere particolarmente apprezzato, tanto da essere venduto più delle automobili.

A condire il tutto, letteralmente, si aggiunge anche il lancio della ketchup firmata doppia W, disponibile anche negli Stati Uniti. Ad andare particolarmente fiero del successo degli insaccati a marchio Volkswagen, prodotti internamente dal 1973, è Gunnar Kilian, membro del consiglio di amministrazione del marchio tedesco che pubblica un post su LinkedIn in onore del traguardo.

“Con oltre 8 milioni di salsicce vendute, stiamo festeggiando un nuovo record di vendite”, gioisce sul social professionale, “ma non ci adagiamo sugli allori: un nuovo colpo in fatto di currywurst è già in cantiere!”. Una mossa gastronomica per dimenticare il -30% nell’utile netto nelle tasche della casa automobilistica nel 2024. Kilian ci invita a restare sintonizzati per i prossimi aggiornamenti. Vedremo che altra ricetta tireranno fuori dal cappello.