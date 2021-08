Volkswagen: via la carne dai menu delle mense aziendali

di Manuela 13 Agosto 2021

Sta facendo assai discutere la scelta di Volkswagen di eliminare la carne dai menu delle sue mense aziendali. La novità sarà attiva a partire da dopo le vacanze, ma già ci sono voci che si levano a difesa della carne nei menu e che chiedono che il currywurst torni nel menu.

Breve nota: il currywurst è un piatto tipico tedesco a base di carne che si trova spesso nei menu delle mense aziendali o anche come street food. Fra i più arrabbiati per tale scelta c’è Gerhard Schroeder: l’ex cancelliere, infatti, tramite un commento su LinkedIn ha tuonato che se ci fosse stato ancora lui nel consiglio di Sorveglianza della Volkswagen, questo non sarebbe mai successo.

E ha anche lanciato un hashtag apposito, #rettediecurrywurst. L’ex leader socialdemocratico ha poi continuato sostenendo che l’alimentazione vegetariana sia una buona cosa, lui stesso ha delle fasi in cui la pratica. Tuttavia non è corretto eliminare il currywurst, definita da lui come una “barretta energetica” per le dipendenti e i dipendenti della produzione.

Tuttavia al momento Volkswagen ha eliminato la carne dalle 150 ricette presenti nelle sue mense, seguendo i feedback di dipendenti che chiedevano menu alternativi vegetariani o vegani.

Ora, non me me voglia la Volksvagen, ma presentare menu alternativi vuol dire mantenere entrambi i menu, non cancellarne uno in toto. Anche perché c’è chi non può fare esclusivamente un’alimentazione veg (mi riferisco a chi ha allergie a determinati tipi di vegetali, come gli allergici alle leguminose per esempio).

Se prima i vegetariani e vegani potevano sentirsi discriminati perché mancavano ricette a loro dedicate, adesso sono ricaduti nella situazione diametralmente opposta: sono gli onnivori o coloro che non possono o non vogliono fare un’alimentazione solo veg a sentirsi discriminati. Come risolverà la Volksvagen questa situazione?