Inarrestabile Cannavacciuolo: in Monferrato la quinta insegna LAQUA Collection

Il regno di Antonino Cannavacciuolo continua la sua inesorabile espansione. È di queste ore la notizia dell’imminente inaugurazione, l’8 febbraio, del nuovo ingresso nella famiglia LAQUA Collection, il Le Cattedrali Relais di Valleardona in provincia di Asti, unica struttura 5 stelle lusso del Monferrato, e quinta insegna a marchio LAQUA. Al pluristellato giudice di Masterchef l’imprenditore e titolare Livio Negro ha affidato la direzione gastronomica, nell’ambito di un progetto che ambisce a rendere omaggio al territorio diventando un punto di riferimento per architettura, arte e musica, oltre alla proposta gourmet.

La struttura

Costruito da zero nel 2019, ma comunque ispirato dalle tipiche architetture delle cascine, il relais è immerso in un ampio parco e offre 13 camere e suites dai 43 ai 113 mq, dove non mancano complementi d’arredo firmati dai più importanti designer italiani. A disposizione degli ospiti ci sono anche un’area wellness, una piscina riscaldata esterna e un teatro all’aperto che ha già ispirato l’artista britannico David Tremlett per uno dei suoi interventi di “wall drawing”, e che vanno a unirsi alle sue opere in terra piemontese come quell della Capella della Brunate a La Morra, e della Chiesa di Coazzolo. Completeranno l’offerta un campo di padel e, per chi non ama perdere tempo nella ricerca del parcheggio, una pista d’atterraggio per elicotteri.

La collaborazione col gruppo LAQUA



“La visione del gruppo LAQUA Collection è quella di poter offrire agli ospiti soggiorni ed esperienze memorabili grazie a un expertise, affinata negli anni, che spazia dalla cucina di altissimo livello, all’accoglienza e al servizio fatti con il cuore. Le atmosfere e gli arredi creano un continuum tra le varie ‘case’ dando vita a un’ospitalità calda e familiare, perfettamente inserita nel contesto territoriale in cui si trovano” commenta Cinzia Primatesta che, insieme al marito Antonino Cannavacciuolo, guida il gruppo LAQUA Collection.

La cucina

Lo chef di Vico Equense si occupa della consulenza gastronomica, e ha affidato la cucina allo chef Gianluca Renzi, romano classe 1989 e un curriculum che lo ha già visto impegnato nelle varie insegne firmate Heinz Beck tra Londra, Dubai e Milano, al Locale di Firenze, cocktail bar dall’avventurosa proposta gastronomica, e a I Portici di Bologna. La sua ultima esperienza, quella al Celèstia di Cesenatico, è durata solo tre mesi, lasciandolo con una comprensibile voglia di riscatto che, immaginiamo, farà la differenza alla corte di Antonino. Dando una sbirciata ai menù già disponibili sul sito del relais, si intuisce la visione piemontese e mediterranea declinata in due menù degustazione: “Riflessi” a 110€ e “Hit the Road” a 150€, con percorsi di abbinamento al calice a partire da 60€, pescando tra le oltre duemila referenze presenti in cantina.