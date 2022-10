India: il blocco alle esportazioni di zucchero è stato esteso fino a ottobre 2023

di Luca Venturino 31 Ottobre 2022

L’India ha deciso di estendere il blocco (anche se di fatto sarebbe più corretto parlare di “taglio”) alle esportazioni di zucchero fino a ottobre 2023. Vi ricordiamo, a questo proposito, che di fatto durante la scorsa primavera Nuova Delhi decise di limitare (e ripetiamo, non significa vietare o sospendere) la vendita dello zucchero sui mercati internazionali a un massimo di 10 milioni di tonnellate l’anno, obbligando di fatto i commercianti a necessitare di una autorizzazione speciale per ogni esportazione. La misura mirava sia a controllare la folle crescita del tasso di inflazione interno che a dirottare una frazione della canna da zucchero verso la lavorazione di etanolo.

A tal proposito segnaliamo di come Prakash Naiknavare, amministratore delegato della National Federation of Cooperative Sugar Factories Ltd, abbia sottolineato come di fatto la decisione delle autorità governative di estendere tale politica non andrà a mettere in discussione l’effettiva possibilità di esportare zucchero; tanto che, secondo quanto riportato dai colleghi di Reuters, pare che l’India sia pronta a consentire un flusso in uscita di otto milioni di tonnellate di zucchero, suddivise rispettivamente in due tranche da cinque e tre milioni.