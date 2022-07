India: ristoranti e hotel dicono addio alle mancia

di Manuela 5 Luglio 2022

Andiamo in India perché qui le autorità per la tutela dei consumatori hanno vietato a ristoranti e hotel di continuare ad addebitare ai clienti mance o tasse di servizio misteriose.

Tale ordinanza è arrivata dopo che il numero di reclami in merito da parte delle autorità preposte era notevolmente aumentato. Il fatto è che i ristoranti spesso aggiungono al conto dei clienti una mancia che varia dal 5 al 15%, inserendola nella categoria “spese di servizio”. Tuttavia la nuova ordinanza vieta ai ristoranti di aggiungere costi di servizio per impostazione predefinita o automaticamente.

Inoltre queste nuove linee guida vietano anche ai ristoranti di raccogliere mance da parte dei clienti definendole “con un qualsiasi altro nome”. E vietano pure di negare il servizio o l’ingresso ai clienti che rifiutano di lasciare la mancia.

In realtà il problema della mancia in India va avanti già da un bel po’. Nel 2017 il governo aveva emanato una serie di linee guida dove veniva specificato che i clienti dovevano pagare solamene i prezzi indicati sul menu, oltre che le tasse governative. Stava poi ai clienti decidere se lasciare una mancia o meno, in quanto inserire dei costi aggiuntivi senza il consenso del cliente era equivalente a mettere in atto un sistema di “pratiche commerciali sleali”.

Contemporaneamente il governo aveva incoraggiato i ristoranti a pagare salari più equi ai dipendenti, aumentando i prezzi sul menu per far fronte ai costi maggiorati. Solo che i ristoratori avevano fatte le orecchie da mercante e avevano continuato ad aggiungere la mancia al conto, lasciando ai clienti la possibilità di contestare il supplemento.

Ma i clienti hanno continuato a lamentarsi sempre i più, sostenendo di essere costretti a pagare mance sempre più alte e di venire aggrediti quando chiedevano ai titolari di rimuoverle dal conto. E adesso la stretta: mance vietate sia nei ristoranti che negli hotel. Questa volta gli imprenditori rispetteranno le regole?