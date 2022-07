Indonesia: cresce il business della carne di cane

Nonostante le proteste degli animalisti in Indonesia il business della carne di cane è ancora oggi in costante crescita.

di Manuela 26 Luglio 2022

Purtroppo in Indonesia il business della carne di cane è in continuo aumento. E questo nonostante le continue proteste degli animalisti: nel paese il 7% degli abitanti ha dichiarato di mangiare carne di cane.

Secondo il funzionario Silas Sihombing il motivo per cui gli indonesiani amano mangiare la carne di cane è molto semplice: oggi mangia carne di cane perché ha fame. In tutta la città di Medan si trovano ristoranti di carne di cane.

Secondo Dog Meat Free Indonesia, animalisti che si battono contro il commercio e il consumo di carne di cane, circa il 7% degli indonesiani mangia questo tipo di carne. Questo è possibile perché il 9% della popolazione è cristiana e per loro non è vietato dalla religione mangiare carne canina, cosa che invece accade con l’altro 87% della popolazione che è musulmana, religione per cui la carne di cane è proibita.

In effetti la carne di carne viene maggiormente consumata nelle parti cristiane del paese, qui nel Sumatra settentrionale, nel Sulawesi settentrionale e nel Nusa Tenggara orientale.

Mentre diversi gruppi che tutelano i diritti degli animali si oppongono al commercio di questa carne basandosi sia sul fatto che promuove la crudeltà animale sia sul fatto che provoca rischi per la salute pubblica (fra cui anche focolai di Rabbia), ecco che parecchi indonesiani considerano il consumo della carne di cane alla stregua del consumo di pollo e manzo. Per questo motivo, infatti, chiedono che non sia vietata.

Secondo gli animalisti, nel corso degli ultimi anni le bancarelle che vendono carni di cane cucinate con miscele di spezie aromatiche si sono moltiplicate a dismisura, nonostante tutte le campagne di sensibilizzazione messe in atto dagli attivisti.

Intanto anche in Corea del Sud il governo da qualche tempo sta pensando di vietare il consumo della carne di cane.