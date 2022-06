Indonesia: drink gratis a chi si chiama Mohammad o Maria, bar chiuso per blasfemia

In Indonesia una catena di bar è stata chiusa per blasfemia a causa di una promozione che offriva da bere a chi si chiama Mohammad o Maria.

di Luca Venturino 28 Giugno 2022

Le autorità governative dell’Indonesia hanno recentemente ordinato la chiusura di una catena di bar e ristoranti attiva soprattutto nella capitale, Giacarta, rea di aver portato avanti una promozione che di fatto offriva bevande gratuite a tutti coloro che si chiamano Mohammad o Maria. L’accusa delle autorità è di blasfemia, e di fatto la vicenda ha innescato una forte critica locale: in molti hanno affermato che le rigide leggi sulla blasfemia stanno erodendo la reputazione di tolleranza e diversità del Paese in questione, e puntano il dito contro questo tipo di norme definendole “sempre più pericolose”.

Ma facciamo un passo indietro: il caso è scoppiato in seguito a un’indagine delle forze di polizia causata a sua volta dalle denunce di alcuni gruppi religiosi. La catena di bar e ristoranti in questione, infatti, offriva – tramite un post sui propri social media – una bottiglia di gin in omaggio agli uomini di nome Mohammad e alle donne di nome Maria; andando dunque contro le attuali leggi sulla blasfemia. Dodici punti vendita sono dunque stati chiusi dalle autorità governative, e la stessa catena si è scusata sottolineando che, di fatto, la promozione era stata creata all’insaputa della direzione – tanto che il rapporto della polizia suggerisce che sia stata ideata da alcuni dipendenti nel tentativo di raggiungere gli obiettivi di vendita.

Importante notare, infine, che le leggi sulla blasfemia sono state utilizzate principalmente contro coloro che si ritiene abbiano insultato l’Islam, incluso l’ex governatore cristiano di Giacarta Basuki “Ahok” Purnama, condannato a due anni di carcere nel 2017: stando ai dati raccolti da Human Rights Watch, più di 150 persone – per lo più appartenenti a minoranze religiose – sono state incarcerate per la violazione di tali norme.