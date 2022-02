Inflazione, i prodotti alimentari schizzano alle stelle: +20% per l’olio

di Luca Venturino 7 Febbraio 2022

A gennaio sono stati i prodotti alimentari a subire maggiormente l’effetto dell’inflazione, con rincari dei prezzi che raggiungono spaventosamente le due cifre. Le stime sono state tracciate dall’Unione Nazionale Consumatori su dati Istat, e sulla classifica svetta l’aumento del costo degli oli (diversi da quello d’oliva), che registrano un +19,9% su base annua.

Non se la passa molto meglio un altro simbolo della cucina italiana, la pasta, che aumenta del 10%, e seguono poi ancora i frutti di mare (sia freschi che refrigerati) con un rincaro dell’8,4%. Scendendo la classifica troviamo farina (+6,7%), frutta fresca o refrigerata (+5,5%), il pesce fresco o refrigerato (+5,1%), la margarina (+4,9%) e i succhi di frutta (+4,8%). Poco fuori dalla Top 10 ci sono i vegetali (+4,3%) e carne ovina o caprina (+4,2%). Crescono, anche se meno rispetto alla media italiana, il pane e lo zucchero (entrambi a +3,6%), le patate, (+3,2%), le acque minerali (+3%) e il riso (+2,9%); mentre non c’è alcuna speculazione sul caffè o sul latte intero, che incrementano rispettivamente del 2 e dell’1,1%.

Vi aiutiamo a visualizzare meglio il significato di tutte queste percentuali un po’ anonime: l’inflazione nel comparto alimentare si traduce, per una coppia con due figli, in un aumento del costo della vita pari a 284 euro su base annua; mentre per una coppia con un solo figlio il rincaro è di 256 euro. E non finisce certo qui, perché ancora non abbiamo parlato dei prodotti non alimentari: il gas, ad esempio, ha subito un astronomico incremento del 62,5% su base annua, equivalente a 407 euro in più in bolletta. L’energia elettrica non se la passa meglio, con un +62,1% che vale 382 euro di rialzo; e poi seguono a ruota gpl e metano con un +41,1%. Insomma, il portafoglio si stringe sempre più, e le danze sono appena cominciate.