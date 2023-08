Influencer vegana muore di fame a 39 anni: mangiava solo frutta, semi e succhi

di Luca Venturino 1 Agosto 2023

La storia di Zhanna Samsonova, conosciuta presso la vetrina dei social con lo pseudonimo Zhanna D’art o rawveganfoodchef (che potremmo grossolanamente tradurre in “chef di cibo vegano crudo”), è tragica e delicata. Tragica perché, come avrete certamente intuito leggendo il titolo dell’articolo, si è recentemente conclusa con la sua morte; e delicata perché di fatto, sotto una narrazione che sembra volere imputare il trapasso dell‘influencer in questione a una stravagante follia, non è da escludere che dietro l’intera vicenda si annidi l’ombra ingombrante di un disturbo alimentare non affrontato a dovere.

Ma andiamo con ordine: la nostra protagonista era come accennato un’influencer che promuoveva una dieta (e uno stile di vita, a dire il vero) vegana dalla sua base operativa nel sud-est asiatico. Negli ultimi quattro anni, Zhanna ha seguito i rigori di una dieta composta esclusivamente da “frutta, germogli di semi di girasole, frullati e succhi” solo per poi decidere, negli ultimi mesi prima della sua scomparsa, di passare a un regime alimentare ancora più restrittivo.

Zhanna Samsonova: la dieta dell’influencer vegana

Amici e conoscenti, stando a quanto riportato dai media internazionali, avevano notato un repentino peggioramento nelle condizioni della nostra influencer. “Qualche mese fa, in Sri Lanka, sembrava già esausta, con le gambe gonfie che trasudavano linfa” ha raccontato al portale Newsflash un amico che, comprensibilmente, ha preferito rimanere anonimo. “La spedimmo a casa in modo che potesse ricevere le cure necessarie, ma è scappata per tornare in Asia. Quando l’ho rivista a Phuket, sono rimasto inorridito”.

Stando a quanto lasciato trapelare, Zhanna D’art avrebbe perso la vita a causa di “un’infezione simile al colera” esacerbata dalla “condizione esausta del corpo” evidentemente dovuta alla sua particolare e rigidissima dieta vegana. Inevitabile, dunque, tracciare dei paralleli tra la morte dell’influencer e la sua alimentazione, che avrebbe contribuito a indebolirla fino all’infezione rivelatasi fatale.

Il profilo Instagram della nostra protagonista si presenta come un mosaico di colori e ricette vegane, con numerosi video che la ritraggono mentre pasteggiava mangiando una dozzina di pomodorini e un avocado buttando giù il tutto con un frullato di frutta. “Il mio cibo è semplice” spiega in uno di questi video “è senza olio, senza sale, senza ingredienti disidratati e senza proteine”.

Come anticipato diversi amici e conoscenti hanno commentato la morte dell’influencer: secondo un individuo presentatosi come “un caro amico”, Zhanna avrebbe passato gli ultimi sette anni a mangiare frutti tropicali come jackfruit e durian. In una breve dichiarazione al New York Post, l’individuo in questione ha raccontato di come l’influencer si stesse “sciogliendo” davanti ai suoi occhi. “Solo i suoi occhi” ha continuato “occhi allegri, e i suoi splendidi capelli compensavano la vista spaventosa di un corpo torturato dall’idiozia”.