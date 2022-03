Influenza aviaria: individuati nuovi casi in Penisola Sorrentina

di Luca Venturino 4 Marzo 2022

Continuano le segnalazioni di influenza aviaria sul territorio nazionale: dopo il focolaio in provincia di Cuneo, che ha portato all’abbattimento di 70 mila polli da allevamento, ecco che spuntano due nuovi casi in Penisola Sorrentina in allevamenti di Sorrento e Vico Equense.

I casi di contagio sono stati riscontrati in due cadaveri di animali, prontamente inviati all’Istituto zooprofilattico delle Venezie per le analisi del caso. Gli operatori sanitari locali, dopo aver accertato la positività al ceppo Hpai, si sono premurati di avvisare i colleghi dell’Osservatorio epidemiologico dell’Asl Napoli 3 Sud. Secondo le rilevazioni dell’ente in questione, dovrebbe trattarsi di un unico focolaio dal raggio di circa 3 chilometri: al momento in corso le procedure di analisi e identificazione nelle aziende avicole comprese nel perimetro, in modo che si possa procedere con l’attuazione delle misure di biosicurezza per gli animali in allevamento e gli altri volatili della zona. Nel frattempo, vi ricordiamo che l’influenza aviaria non si trasmette l’uomo tranne in rarissimi casi.