Inghilterra, il pub locale viene acquistato con una colletta dei concittadini

In Inghilterra, nel Lancashire, la comunità di un piccolo paese raccoglie una colletta per acquistare e riaprire il pub locale.

di Luca Venturino 22 Novembre 2021

Il pub locale era stato messo all’asta, e così i cittadini del posto hanno deciso di fare una colletta per acquistarlo ed evitare che venisse trasformato in una casa vacanze: è la storia degli abitanti di Trawden, nel Lancashire, Inghilterra, e del loro amato Trawden Arms, pub e storico punto di ritrovo del paese con ben 126 anni sul groppone.

Per riuscire nell’impresa i 2000 abitanti di Trawden hanno raccolto mezzo milione di sterline, e la gestione del locale è stata affidata a due cittadini che hanno intenzione di riportarlo agli antichi fasti, conducendolo sia come attività commerciale che come punto focale della comunità. Ed è una comunità, quella di Trawden, che si impegna in particolar modo a tenere il paese in vita difendendolo dalla minaccia di abbandono e immobilità che sempre più gradualmente si sta espandendo tra i paesi della campagna inglese, complice la mancanza di prospettive per i giovani e la cattiva connessione a internet.

Il pub, di fatto, non è nemmeno l’unica attività che è stata salvata dagli abitanti di Trawden: anche un negozio locale, la biblioteca e il centro comunitario sono stati acquistati, riaperti e sono tutt’ora gestiti dalla comunità. Steven Wilcock, l’uomo che nel 2014 per primo propose l’iniziativa ai suoi concittadini, è al settimo cielo: “Abbiamo riconquistato e fatto tornare lo spirito di comunità”, ha commentato. “L’intero paese si è riunito per l’occasione, e ne sono davvero orgoglioso”.