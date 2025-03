Inizia l’era di Martino Ruggieri a Grotta Palazzese: apre Casanova

La notizia era di quelle in grado di dare una bella scossa alla scena del fine dining italiano (ma di qualsiasi paese a dire la verità): un fuoriclasse assoluto come Martino Ruggieri torna a casa nella sua Puglia e apre il suo ristorante in una struttura la cui bellezza gli ha fatto guadagnare una salda posizione tra i più famosi e affascinanti del mondo, Grotta Palazzese.

Una nomea a cui, ahimè, non è mai seguita un’offerta gastronomica all’altezza, problema che Ruggieri ha già risolto soltanto con l’annuncio della sua venuta. A un mese dal primo annuncio, l’idea dell’ex braccio destro di Yannick Allenò comincia a prendere forma, con la prima apertura del progetto di ristorazione che lo chef pugliese sta studiando la struttura, il Casanova.

Il nuovo Casanova

Appena accanto a Grotta Palazzese, Casanova inaugura proprio oggi, ed è ispirato -stando alla nota diffusa dallo chef- ai palazzi veneziani. Una scelta un po’ controcorrente rispetto al concetto di “ritorno a casa al sud Italia”, ma sicuramente in grado di veicolare il concetto di lusso italiano per la clientela internazionale.

In cucina, due esperti della ristorazione locale: Michele Panzarini, con il suo sous-chef Gigi Patruno, fino a qualche tempo fa in forse da Meraviglioso Osteria Moderna, proprio a Polignano, daranno concretezza all’idea di Ruggieri di una cucina italiana con tecniche francesi.

La proposta prevede tre menu degustazione: Smeraldo (160€) ispirato al territorio pugliese, Indaco (180€), giocato tra mare e terra, e Cobalto (195€), un’approfondita esplorazione delle coste, oltre alla possibilità di scelta alla carta.

La futura Maison

“Casanova non è solo un ristorante; è un invito alla riscoperta della tradizione attraverso la lente della creatività. Vogliamo che ogni piatto sia una storia, ogni momento deve apparire come una pagina di un racconto infinito”. Così dichiara Martino Ruggieri, ma la nota fornisce un’altra indiscrezione: dopo aver scaldato i motori con Casanova, maggio vedrà l’apertura della prima Maison Ruggieri fuori Parigi, che si candida seriamente a bissare il successo delle due stelle Michelin in due anni ottenuto in Francia.