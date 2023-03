Innocenti Evasioni: chef Tommaso Arrigoni annuncia l’indirizzo della nuova sede

di Luca Venturino 29 Marzo 2023

Les jeux sont faits: Innocenti Evasioni, ristorante di proprietà dello chef Tommaso Arrigoni fondato nell’ormai lontano 1998 e insignito per 14 anni da una stella Michelin, è pronto a salutare la storia sede in via della Bindellina, Milano, e iniziare la sua nuova era in via Candiani numero 66, nel quartiere Bovisa, proprio accanto al Politecnico. L’apertura ai clienti è prevista per l’8 aprile 2023, data carica di significato in quanto andrà a coincidere con lo scoccare del 25esimo anniversario della fondazione e che dunque si pone come primo, simbolico mattoncino di questa nuova avventura.

Innocenti Evasioni di Tommaso Arrigoni: tutti i dettagli della nuova sede

L’annuncio arriva al termine dell’iniziativa The Last Chance, un menu a prezzo speciale composto da sette portate che ha soddisfatto la duplice necessità di creare una lettera d’addio alla storia sede in via della Bindellina, permettendo ai clienti più affezionati di rivivere sulla propria pelle (o meglio, sul proprio palato) i piatti che hanno fatto la storia del locale; e, al contempo, garantire di provare per la prima volta – per chi, per qualunque motivo, non ne ha mai avuto la possibilità – i gusti che hanno caratterizzato la cucina di Innocenti Evasioni.

La nuova sede, informa una nota stampa, è un luogo contemporaneo, aereo e luminoso, circondato da ampie vetrate che si affacciano su un giardino alberato. La parola d’ordine è proprio questa – “contemporeaneo”: l’ambiente sarà caratterizzato dall’uso di noce canaletto e lamiera di ferro intrecciate tra loro, lampadari di design e opere d’arte contemporanea; ma la “contemporaneità”, per l’appunto, si rifletterà anche nei contenuti con un occhio di riguardo alla sostenibilità, alla circolarità dei prodotti (con tanto di orto proprio) e alle politiche anti spreco.

“Nello scegliere la nuova sede, cosa che mi ha richiesto diversi mesi di ricerca, avevo l’intenzione di rimanere in un quartiere defilato” ha spiegato a tal proposito lo chef Tommaso Arrigoni “senza rinunciare a un giardino godibile anche dall’interno grazie alle ampie vetrate per poter dare continuità al precedente indirizzo”. L’idea fondamentale è stata quella di creare uno spazio che, “Così come è stato per Via della Bindellina”, possa crescere “insieme al quartiere che lo ospita: Bovisa, con la riqualificazione dei gasometri e la nascita prevista nei prossimi mesi del Polo d’Innovazione del Politecnico, è decisamente il luogo giusto!”.

Chef Arrigoni si è premurato di ribadire come questo cambio di sede, al di là di rappresentare una crescita della sua attività, punta a migliorare l’offerta senza tuttavia stravolgere l’anima di Innocenti Evasioni: un’evoluzione strutturale che tuttavia mantiene l’offerta gastronomica ben salda alle radici che l’hanno aiutato a crescere.