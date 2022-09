Insetti commestibili: il principe Federico di Danimarca mangia un biscotto fatto con i grilli

di Luca Venturino 26 Settembre 2022

Assaggereste – e vi preghiamo di notare, abbiamo detto solo “assaggereste” e non “mangereste” – un biscotto al gusto di insetti? Federico, principe della Corona di Danimarca, non ha (quasi) avuto alcun dubbio: durante un intervento al Citizen Sustainability Summit, evento organizzato dal consolato danese in quel di New York che si occupa di sostenibilità e inclusività (anche alimentare, sì), infatti, ha assaggiato un biscotto condito con alcuni grilli essiccati in una dimostrazione pratica della lotta al cambiamento climatico e all’insicurezza alimentare. E stando a quanto dichiarato da un portavoce gli è pure piaciuto.

Il dolciume, confezionato e realizzato dall’azienda estone BugBox, è stato presentato come potenziale “cibo verde” nell’ambito delle possibili risposte della filiera agroalimentare alle sfide presentate dal cambiamento climatico: secondo la stampa locale il principe Federico sarebbe particolarmente interessato a soluzioni di questo tipo, e crede ferventemente nel ridurre l’emissione di gas serra andando a “modificare” o innovare l‘attuale sistema di produzione di cibo. In questo contesto – come già più volte vi abbiamo raccontato – l’allevamento di insetti commestibili si presenta come una delle risposte più accreditate e potenzialmente efficaci. Una ricerca dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), infatti, mostra che i grilli richiedono sei volte meno mangime rispetto ai bovini per creare la stessa quantità di proteine ​​e sono in grado di offrire livelli proteici simili per 100 g – e per di più hanno addirittura lo stesso gusto!