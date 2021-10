Integratore +D Osteo di Nutriva, richiamo per rischio chimico

di Luca Venturino 14 Ottobre 2021

Sul sito ufficiale del Ministero della Salute è stato pubblicato un nuovo richiamo per un prodotto: si tratta dell’integratore +D Osteo prodotto da Nutriva, segnalato per un rischio chimico. Nonostante la data della pubblicazione dell’allerta sul sito sia quella del 14 ottobre 2021, l’avviso di richiamo effettivo fa riferimento a controlli effettuati precedentemente, e cioè l’11 ottobre 2021.

La denominazione completa e corretta di vendita del prodotto in questione è “+D Osteo”, con marchio di prodotto “Nutriva”, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Cabassi % Giuriati SPA. Il lotto di produzione interessato è il P16907A, mentre il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Natural Way Laboratories. Più particolarmente, il richiamo si riferisce all’unità di vendita da 50 compresse con data di scadenza (o termine minimo di conservazione) segnata al 04/2024 e prodotte nello stabilimento di Via Centoarte 115, 37013 a Caprino Veronese, in provincia di Verona.

Come accennato in precedenza, il richiamo riguarda un rischio chimico, e più precisamente una probabile contaminazione da ossido di etilene.