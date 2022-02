Inter, lo spogliatoio contro Denzel Dumfries: “Ho messo il pollo nella pasta col pesto”

di Luca Venturino 15 Febbraio 2022

Denzel Dumfries ha avuto un inizio di stagione un po’ rocambolesco, ma partita dopo partita sta conquistando sempre più il cuore dei tifosi dell’Inter. Il terzino olandese, però, ha rischiato di inimicarsi lo spogliatoio nerazzurro per un piccolo incidente gastronomico: durante una cena con la squadra, infatti, ha tentato di aggiungere del pollo alla sua pasta con il pesto.

“Erano tutti molto arrabbiati” ha commentato il difensore. “Per loro era un insulto alla pasta. Ho capito che non devo farlo più”. Che insomma, grazie Denzel che ci aiuti a gareggiare per lo scudetto e per la Champions, però caspita su certe cose non si scherza. Roba da restare in panchina e non vedere più manco gli scarpini. Scherzi a parte, Dumfries si è detto assolutamente entusiasta della sua esperienza nel club di Milano: “Giochiamo un calcio fantastico e ci divertiamo molto. Quando il club si è messo in contatto con me e ho capito che facevano sul serio, ho capito che era quello il club dove volevo andare. Siamo concentrati sul vincere, siamo sulla strada giusta e sono sicuro che continueremo su questo cammino”.