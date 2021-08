Inventata la pasta “piatta” che prende forma in cottura, per risparmiare spazio

Un gruppo di ricercatori ha inventato la pasta piatta che non occupa spazio in confezione, ma che in cottura si espande e assume una serie di forme diverse.

di Dissapore 23 Agosto 2021

Avrete presente che ogni tanto qualcuno cerca di fare le mele cubiche, o le angurie a forma di parallelepipedo: al di là del fatto che finora non pare abbiano avuto molto successo, questi tentativi hanno uno scopo pratico molto diretto e brutale. Risparmiare spazio. La frutta e la verdura rotonda o di forma irregolare, se impilata o inserita in contenitori, fa passare un sacco di aria in mezzo: e questo si traduce in più spazio occupato su container e aerei. Che dire allora della pasta? La quale da un lato non è un prodotto naturale, ma modellato dall’uomo; dall’altro, però, soprattutto con certi formati poco compattabili, ha come conseguenza un pacco il cui contenuto è per la maggior parte aria. Logica conseguenza: alcuni ricercatori hanno sviluppato una pasta piatta ma ritorna a una forma tridimensionale una volta cotta. Secondo lo studio pubblicato da Science Advances, questo “meccanismo di morphing” potrebbe far risparmiare dal 59 all’86 percento di spazio di imballaggio durante la spedizione e lo stoccaggio.

La chiave è creare delle scanalature sui pezzi di pasta in modo che l’espansione in cottura li trasformi in vari formati. Alla fine del processo, assicurano gli autori della ricerca, la pasta ha ancora l’aspetto, la sensazione e il sapore della pasta tradizionale. “Il gusto e la consistenza sono i due fattori principali nell’industria alimentare”, dice l’autore dello studio Wen Wang, dello Human-Computer Interaction Institute, Carnegie Mellon University, negli Stati Uniti, dice a PackagingInsights. La creazione di una scanalatura può essere facilmente prototipata attraverso metodi di produzione a basso costo, anche se il passaggio successivo, come sempre, è la scalabilità, cioè la creazione di processi industriali per produrre in grandi quantità.