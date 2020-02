Involtini e ravioli Spring Home: richiamo alimentare per latte non dichiarato

Arriva il richiamo del Ministero della Salute su alcuni lotti di sfoglie congelate per involtini/ravioli (spring roll pastry) a marchio Spring Home. Il problema riscontrato sarebbe la presenza di latte non dichiarato in etichetta. Sono interessati dal richiamo tutti i prodotti con i termini minimi di conservazione fino al 08/02/2023 e con le seguenti caratteristiche:

FTYJ01, in confezione da 30 sfoglie, 30x550g (250 mm)

FTYJ02, in confezione da 40 sfoglie, 20x550g (215 mm)

FTYJ03, in confezione da 20 sfoglie, 40x275g (215 mm)

FTYJ04, in confezione da 50 sfoglie, 40x400g (150 mm)

FTYJ05, in confezione da 50 sfoglie, 40x250g (125 mm)

FTYJ27, in confezione da 50 sfoglie, 20x550g (190 mm)

Le sfoglie per involtini e ravioli richiamate sono state prodotte da Tee Yih Jia Food Manufacturing Pte Ltd, nello stabilimento di Senoko Road 1 a Singapore, e distribuite da Unionitrade Spa, con sede in via E. Mattei 1, a Peschiera Borromeo, nella città metropolitana di Milano.

Per precauzione, si raccomanda alle persone allergiche al latte o intolleranti al lattosio di non consumare i lotti segnalati e restituirli al punto vendita d’acquisto. Il prodotto è sicuro per i consumatori che non soffrono di allergie o intolleranze al latte.