Iran: mangia al ristorante senza hijab, arrestata una donna

In Iran una donna è stata arrestata perché rea di aver mangiato al ristorante senza indossare l'hijab.

di Manuela 3 Ottobre 2022

Andiamo in Iran perché da qui arriva la notizia che una donna è stata arrestata per aver mangiato al ristorante senza indossare l’hijab. Secondo quanto riferito dalla sua famiglia, tutto sarebbe avvenuto in un ristorante di Teheran.

Una foto, che aveva fatto il giro del web, ritraeva la donna e una sua amica che facevano colazione in un locale che, come da tradizione iraniana, sono solitamente frequentati solo da uomini. Poco dopo che la foto è stata pubblicata online, ecco che una delle due donne, Donya Rad, è stata arrestata.

La sorella di Donya ha spiegato alla CNN che l’agenzia di sicurezza nazionale ha contattato Donya, convocandola affinché spiegasse le sue azioni. Dopo essersi recata nel posto designato, ecco che è stata arrestata.

Sono passate poi alcune ore di silenzio, durante le quali la famiglia non sapeva che fine avesse fatto Donya. Dopo la ragazza ha telefonato brevemente a casa dicendo di essere stata trasferita nel reparto 209 della prigione di Evin, carcere noto per la sua brutalità e che solitamente ospita dissidenti politici e prigionieri che vengono gestiti dall’inelligence iraniana.

Ma non è stata certo l’unica: la repressione del governo prosegue con decine di morti negli scontri con le forze di sicurezza e più di mille persone arrestate.