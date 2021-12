Irlanda, coprifuoco alle 20 per pub e ristoranti contro la variante Omicron

In Irlanda pub e ristoranti dovranno abbassare le serrande alle ore 20.00 fino al 30 gennaio. La variante Omicron è diventata dominante.

di Marco Locatelli 21 Dicembre 2021

In Irlanda la variante Omicron dilaga (è diventata dominante nel Paese) e il governo decide di correre ai ripari reintroducendo il coprifuoco alle ore 20.00, ogni sera, per pub e ristoranti.

La nuova stretta, decisa dal governo negli scorsi giorni, durerà fino al 30 gennaio. Ristoranti e bar – esclusi i servizi di take away e delivery – chiuderanno alle ore 20.

Gli eventi all’aperto dovrebbero essere limitati al 50% per un massimo di 5 mila persone. Per i contatti ravvicinati di un caso positivo al COVID-19, se hanno ricevuto un richiamo più di una settimana fa, dovranno limitare i loro movimenti per cinque giorni e fare tre test antigenici.

I ricevimenti di matrimonio possono aver luogo dopo le 20:00, ma con un limite di capienza di 100 invitati. Il capo del governo Micheàl Martin ha dichiarato: “Se lasciato incontrollato, questo nuovo ceppo rappresenterà una minaccia molto significativa per gli ospedali e le cure intensive, ma anche una minaccia per tutta la società e l’economia”.

La pensa diversamente Padraig Cribben, amministratore delegato della Vintners’ Federation of Ireland: “La realtà è che questa decisione decimerà il commercio che era già in ginocchio”.