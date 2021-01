Irlanda, l’isola di Great Blasket cerca personale per bar, cottage e una vita da “sogno”

L’isola di Great Blasket in Irlanda cerca personale per il bar e i cottage. La posizione è così ambita che l’anno scorso ci sono state ben 42mila domande.

Al largo della costa irlandese si trova Great Blasket Island, un’isola per chi ama la solitudine e vuole stare lontano dalla folla e da quelle diavolerie moderne come l’elettricità e il Wi-Fi. Esatto, avete proprio capito bene: sull’isola in questione non c’è l’elettricità, non c’è il Wi-Fi e viene consigliato ai turisti di portarsi dietro l’acqua potabile in quando ce n’è pochissima.

Ebbene, adesso quest’isola sta cercando una coppia di persone o due amici per gestire il suo unico bar e quattro cottage. Questo singolare annuncio di lavoro è comparso su Twitter solo la settimana scorsa, ma l’isola ha spiegato che quest’anno le candidature ammesse saranno limitate: l’anno scorso ne avevano ricevute più di 42mila.

Ma cosa dovranno fare i candidati sull’isola? Ce lo spiega la coppia scelta l’anno scorso, Annie Birney e Eoin Boyle. Originari di Dublino, a causa della pandemia hanno potuto trasferirsi sull’isola per iniziare il loro lavoro di baristi-guardiani solamente a giugno 2020. La coppia ha ribadito che l’isola era il “loro universo”, anche se questo voleva dire non avere il Wi-Fi, lavarsi con acqua fredda o il dover fare i lavori domestici di giorno per via dell’assenza di elettricità.

Il lavoro consiste in pratica nel:

preparare i cottage per gli ospiti

gestire il bar locale (anche se per la pandemia è rimasto chiuso)

accogliere gli ospiti e fornire loro tutti i beni di prima necessità indispensabili come cibo e carbone

Se siete interessati a questo posto di lavoro, l’avviso sottolinea che i candidati non-UE devono avere un visto di lavoro valido per poter accedere alla domanda. Inoltre le spese di viaggio per l’isola non sono incluse. Chi otterrà questo posto di lavoro, abrà diritto al vitto, all’alloggio e a uno stipendio.

