Isabella Potì sfila con il pancione alla Milano Fashion Week

di Luca Venturino 1 Marzo 2022

Isabella Potì, pastry chef del BROS di Lecce, sfilerà alla Milano Fashion Week con il pancione avvolto in un abito rosa cipria, volto a mettere in risalto sia le forme della gravidanza che la sua bellezza acqua e sapone. Negli ultimi giorni Potì ha condiviso sul suo profilo di Instagram numerosi scatti con l’abito in questione, tra cui anche uno in compagnia di Giorgio Armani accompagnato dalla didascalia “È stato un onore”.

Tra le oltre ospiti dell’evento mondano c’erano anche Kasia Smutniak, Anne Hathaway, Valeria Mazza, Matilde De Angelis, Eva Riccobono e Ana Mena. La sfilata di Armani, nell’ultimo giorno della Fashion Week, si è aperta con una voce fuori campo che ha annunciato la decisione di “re Giorgio” di presentare i capi della propria collezione in silenzio, lasciando echeggiare solamente i tacchi delle modelle, in modo da portare rispetto nei confronti di “tutte le persone coinvolte nella tragedia in corso in Ucraina”.