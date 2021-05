Ischia, aperitivo con dj-set per 130 persone: intervengono i Carabinieri

A Ischia 130 persone sorprese dai Carabinieri all’interno di un bar di Casamicciola Terme. Una vera e propria festa con tanto di dj-set mascherata da semplice aperitivo e andata in scena ieri, domenica 2 maggio.

In barba alle norme anti-Covid, che non permettono al momento ai locali di accogliere clienti negli spazi interni, le 130 persone sono state trovate dalle forze dell’ordine a festeggiare e ballare tra le mura del bar come se niente fosse.

Gli oltre 100 avventori non sono stati però multati all’interno del locale, ma, per evitare assembramenti, i Carabinieri li hanno fatti uscire dal bar e saranno poi sanzionati in un secondo momento.

I controlli da parte dei Carabinieri per il rispetto delle norme anti-Covid hanno interessato tutta la provincia di Napoli.

Fonte: Fanpage.it