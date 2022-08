Ischia, cameriere picchiato brutalmente: aveva fatto un apprezzamento a una cliente

di Luca Venturino 22 Agosto 2022

Qualche parola di troppo, un apprezzamento evidentemente non richiesto, e in pochi istanti la violenza avrebbe preso il sopravvento. Ci stiamo riferendo a quanto capitato in un hotel di Ischia, dove un cameriere è stato picchiato brutalmente, con tanto di bottigliate in testa, da due uomini originari del centro storico di Napoli e in vacanza con le compagne sull’isola in questione. Il cameriere, soccorso dal personale medico, è stata trasportata in elicottero verso il capoluogo campano e sottoposta a un intervento chirurgico di urgenza al volto: la prognosi indicata è di 45 giorni.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle forze dell’ordine giunti sul posto, che avrebbero ascoltato le testimonianze di alcuni dei presenti e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza installate in zona, l’aggressione ai danni del cameriere sarebbe scattata in seguito a un apprezzamento che quest’ultimo avrebbe rivolto a una cliente dell’hotel mentre serviva le due coppie. A questo punto tra lui e i due uomini sarebbe scattata una discussione che, in pochi istanti, sarebbe poi sfociata nella violenza.

I due uomini, di rispettivamente 35 e 37 anni, sono stati facilmente identificati dagli agenti delle forze dell’ordine, e sono stati di fatto denunciati per lesioni gravissime: importante segnalare, per di più, che nei loro confronti è stato proposto il foglio di via obbligatorio. Facciamo notare, infine, che di fatto le indagini sono tuttora in corso: gli investigatori hanno intenzione di ascoltare anche la versione del cameriere che tuttavia, come potrete immaginare, fino a questo momento non è stato in grado di fornire una testimonianza a causa delle sue condizioni.