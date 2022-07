Ischia, controlli lungo la costa: sequestrati 25 kg di polpi

di Luca Venturino 11 Luglio 2022

Controlli in corso per i Carabinieri della compagnia di Ischia: imbarcati a bordo della motovedetta, infatti, gli agenti stanno ispezionando le coste di Procida e della stessa isola verde, controllando le imbarcazioni a mollo e tenendo un occhio aperto per eventuali attività di pesca illegale. Non a caso, infatti, i militari hanno pizzicato un pescatore locale a piazzare delle nasse in uno specchio d’acqua che, secondo la legge, è riservato alla balneazione: l’intera attrezzatura da pesca è stata sequestrata, così come i venticinque chilogrammi di polpi catturati (poi rimessi in acqua poiché ancora vivi), mentre all’uomo è stata elevata una sanzione pecuniaria di oltre duemila euro.

Si segnalano, tra le altre cose, un totale complessivo di 31 sanzioni amministrative che di fatto spaziano da ancoraggio abusivo in area marina protetta fino all’eccesso di velocità sotto costa, passando anche per mancanza dei documenti di bordo e ancoraggio oltre la distanza consentita da scogliere e spiagge. I Carabinieri hanno inoltre scoperto che il “comandante” di una imbarcazione adibita a noleggio turistico era privo di regolare contratto di lavoro con la società titolare. In totale, le multe ammontano a oltre 11 mila euro, ma come accennato i controlli delle forze dell’ordine continueranno anche nei giorni a venire.