Ischia: vigneto trasformato in rimessa per barche, scattato il sequestro

A Ischia i Carabinieri hanno scoperto che quello che doveva essere un vigneto, era in realtà stato trasformato in una rimessa per barche. Ovviamente è stato sequestrato.

di Manuela 11 Maggio 2022

Spostiamoci a Forio d’Ischia perché qui i Carabinieri hanno scoperto che quello che doveva essere un vigneto di circa 1.500 metri quadrati, in realtà era stato trasformato abusivamente in una rimessa per barche dove veniva svolta un’attività illecita di lavorazione e cantieristica navale.

Immaginate la sorpresa dei Carabinieri Forestali quando, recandosi per effettuare dei controlli in quello che al catasto era catalogato come vigneto, non si sono trovati davanti viti e grappoli d’uva, bensì solo cemento, barche e rifiuti vari.

Il vigneto, infatti, era stato trasformato dal proprietario, un 42enne del luogo, in una rimessa per barche. Solo che non aveva comunicato al catasto il cambio di utilizzo dell’area. Al posto di viti, tini e uva, qui c’erano un enorme piazzale di cemento, un container che fungeva da officina e laboratorio meccanico, 16 imbarcazioni, diverse parti metalliche e rifiuti speciali pericolosi.

Così è scattato subito il sequestro. Il proprietario del posto è ora accusato di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti nel contesto di un’attività abusiva. Inoltre è stato anche accusato di scarico illecito di acque reflue e di abusivismo edilizio.

Nel frattempo, poi, sono partite anche le indagini in merito alle imbarcazioni presenti sul luogo: i Carabinieri Forestali dovranno ora risalire ai proprietari e valutare come procedere.