Israele sta costruendo un sistema di consegna cibo con i droni

di Dissapore 1 Novembre 2021

Un sistema nazionale supportato dal governo, una rete ufficiale di droni che si occuperà delle consegne di cibo in tutto Israele. Con una spettacolare dimostrazione pratica, un delivery di sushi e birre in favore di telecamere e giornalisti, la National Drone Initiative è entrata nella terza delle otto fasi pianificate del programma pilota, lanciando una dimostrazione di 10 giorni per testare i voli dei droni sopra le aree urbane di Tel Aviv, Jaffa, Ramat Sharon, Herzliya e Hadera.

Scopo della fase: testare i sistemi autonomi, analisi del comportamento in aria, consegnare cibo a un punto di consegna e persino consegnare sangue donato dalla banca del sangue Magen David Adom nell’area di Tel Aviv allo Sheba Medical Center dell’ospedale Tel HaShomer appena fuori città.

L’obiettivo generale è mettere a punto la tecnologia e le procedure, per ridurre la congestione stradale e migliorare la qualità dell’aria creando una rete di corridoi aerei per le consegne di medicinali, esami medici e attrezzature, abbigliamento, cibo. Il progetto pilota trasforma Israele in un “sito beta” per il pilotaggio e le operazioni di droni, e mira ad aiutare gli operatori del settore – produttori di droni, rivenditori e regolatori – a capire come saranno i cieli in futuro poiché migliaia di oggetti volanti potrebbero ben presto affollare l’aria per soddisfare le diverse esigenze.

Le corsie aeree sono tra i 50 e i 120 metri dal suolo. Al momento, i droni hanno un raggio di 5 km e possono trasportare un carico di circa 2,5 kg. In futuro, i droni potranno trasportare merci più pesanti e percorrere distanze maggiori. L’Israel Innovation Authority ha affermato che il prossimo anno i droni utilizzati saranno in grado di effettuare missioni di raggio di 100 km. Una delle caratteristiche chiave del progetto è la moltitudine di aziende e soggetti invitati a partecipare per creare un mercato competitivo che non può essere dominato da un solo attore.