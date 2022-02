Israele: trovata la fragola più grande del mondo, pesa quasi 300 grammi

Una fragola gigantesca entra nel Guinness dei Primati: è stata coltivata in Israele e, giusto per dare un'idea, pesa 100 grammi più di un iPhone.

di Valentina Dirindin 20 Febbraio 2022

E’ stato certificato in Israele il Guinness World Record per la fragola più grande del mondo, un bestione di frutto da quasi 300 grammi. A coltivarla è stato Ariel Chahi, agricoltore israeliano: che ha portato in dote al Guinness una fragola che pesava 289 g (10,19 once), lunga 18 cm, spessa 4 cm e con una circonferenza di 34 cm. Tanto per dare un’idea della grandezza della fragola, Ariel l’ha pesata e subito dopo ha pesato il suo iPhone: il risultato? Il telefonino pesava 194 grammi, quasi 100 grammi in meno rispetto all’enorme fragola.

Si tratta di una fragola della varietà Ilan ed è stata coltivata dall’azienda di famiglia di Ariel “Strawberries in the Field”, situata a Kadima-Zoran, Israele. La varietà di fragole Ilan, nota per dare origine a frutti molto grandi, è tipica di Israele: qui venne coltivata per la prima volta dal dottor Nir Dai, un ricercatore dell’Organizzazione per la ricerca agricola israeliana.

“Durante questa stagione delle fragole, tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, faceva particolarmente freddo”, ha spiegato il dottor Nir Dai, che è stato uno dei testimoni durante il peso della fragola. “La fragola si è sviluppata lentamente per più di 45 giorni dalla fioritura, il che ha causato le sue grandi dimensioni nella fase di piena maturazione”.