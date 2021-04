Italia del Gusto, il consorzio nomina presidente Giacomo Ponti

Giacomo Ponti, dell’omonima azienda di aceto, è il nuovo presidente del Consorzio Italia del Gusto. Subentra a Mario Preve di Riso Gallo, che raggiunge il fondatore Giovanni Rana sulla poltrona di Presidente onorario.

Italia del Gusto è un Consorzio fondato nel 2006 da Giovanni Rana, ad oggi conta 29 aziende e 35 brand, nomi tra i più importanti nell’industria food italiana: Alegra, Ambrosoli, Amica Chips, Auricchio, Barilla, Bonomelli, Polenta Valsugana, Cannamela, Cirio, Colussi, Delicius, Fabbri, Filippo Berio, Gruppo Food – media partner, Lavazza, Medusa, Noberasco, Novi, Orogel, Parmalat, Parmareggio, Ponti, Pastificio Rana, Rio Mare, Riso Gallo, Rovagnati, Sammontana, San Benedetto, Santa Rosa, Terra Moretti, Tre Stelle, Urbani Tartufi, Valfrutta, Valsoia, Vecchia Romagna. Un fatturato aggregato di oltre 20 miliardi di euro e 31 mila dipendenti.

Giacomo Ponti, Amministratore Delegato dell’azienda di famiglia Ponti SpA, nota per l’aceto e i sottaceti, e tra i maggiori produttori di aceto balsamico di Modena IGP, dichiara: “Raccolgo il passaggio del testimone e lo faccio con un grande senso di responsabilità, con l’obiettivo di favorire l’ulteriore sviluppo delle attività del Consorzio, costruendo sull’ottimo lavoro svolto dai miei predecessori. Sono convinto che il lavoro di squadra sia la migliore strada da percorrere per il raggiungimento degli obiettivi sempre più ambiziosi che il Consorzio si è posto per il prossimo futuro”.

[Fonte: Foodaffairs]