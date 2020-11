Italia: destinazione culinaria dell’anno per i World Travel Awards 2020

L’Italia vince il premio come “World’s Leading Culinary Destination”, Miglior destinazione culinaria dell’anno, ai World Travel Awards 2020, considerati gli Oscar del turismo internazionale.

Oltre duecento i premi assegnati in diverse categorie, che contemplano le singole destinazioni, ma anche le compagnie aeree, le strutture ricettive e le agenzie di viaggio. Una mappa del miglior turismo internazionale, in cui l’Italia si distingue proporio per la sua offerta gastronomica: un importante riconoscimento per la ristorazione del nostro Paese, che certo non sta passando un periodo facile e che però, anche grazie a premi come questo, si dimostra un’importante settore di ricettività turistica a livello internazionale.

Moltissimi i voti del pubblico ricevuti in questa edizione 2020 dei World Travel Awardsm. ““Ciò dimostra che l’appetito per i viaggi non è mai stato così forte”, ha spiegato Graham Cookefondatore dell’iniziativa. “Con la speranza e il rimbalzo del turismo all’orizzonte, il nostro settore può guardare avanti verso un futuro radioso e luminoso”.

Altri premi vinti dal nostro Paese sono stati quello per il miglior Eco Resort, vinto dall’Arbatax Park Resort in Sardegna, situato all’interno di un parco naturalistico e il premio per il “World’s Leading Resort“, assegnato al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari.

[Fonte: DOVE]