Italia-Macedonia, bucce di banana e cannoli nello spogliatoio azzurro: la spiegazione di Bonucci

di Luca Venturino 29 Marzo 2022

Alla figuraccia con la Macedonia del Nord si aggiunge anche quella fatta negli spogliatoi: poche ore dopo la sconfitta dell’Italia per 0-1, infatti, appare sui social un video che mostra le deplorevoli condizioni dello spogliatoio azzurro, dove i cestini traboccano di spazzatura, i pavimenti sono costellati da bucce di banana e cannoli spiaccicati e i bagni pieni di cicche di sigarette. Ora, comprensibile il nervoso agonistico, ma lasciare lo spogliatoio in quelle condizioni è decisamente uno spettacolo imbarazzante. Fin troppo, forse. Leonardo Bonucci, infatti, ha sottolineato come ci sia qualcosa che non torna affatto.

“C’è un grosso punto interrogativo” spiega infatti il difensore della Juventus e della Nazionale. “La prossima volta chiederemo più attrezzature per buttare la roba anche perché nel filmato c’erano cose che non ci appartenevano”. Stando alle sue parole, nessuno ha mangiato banane o cannoli (che invece, come vi abbiamo detto, appaiono più volte nelle immagini divulgate): ora, il sospetto è che l’intero filmato sia una vendetta organizzata da chi aveva chiesto ai magazzinieri un gran numero di magliette e felpe azzurre ricevendone solamente tre o quattro. In ogni caso, Bonucci ha voluto scusarsi: “La prossima volta faremo più attenzione”, ha spiegato. E la Figc, nel dubbio, ha contattato il Palermo calcio “perché non è nostra abitudine lasciare lo spogliatoio in condizioni simili”.