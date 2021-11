Italian Cheese Awards 2021-2021: i vincitori

di Valentina Dirindin 14 Novembre 2021

Quali sono i migliori formaggi italiani? Una domanda a cui provano a dare una risposta gli “Italian Cheese Awards”, riconoscimenti dati alle migliori produzioni casearie italiane autentiche, tipiche e artigianali realizzate con solo latte e caglio 100% italiano.

La finale della competizione, svoltasi sabato 13 novembre, ha visto protagonisti 33 diversi formaggi, reduci da mesi di selezioni e degustazioni. In tutto sono stati premiati dieci formaggi nelle categorie in concorso ed ulteriori sette che hanno vinto i premi speciali.

A essere premiato come miglior formaggio “FRESCHISSIMO” è stato lo Squacquerone di Romagna DOP Caseificio Mambelli, il formaggio molle più radicato nella tradizione romagnola. Il miglior formaggio “FRESCO” è invece la Robiola Roccaverano DOP Cascina Adorno, prodotta con metodi artigianali tra le colline piemontesi. Il miglior formaggio della categoria “PASTA MOLLE” è invece l’Arunda del Caseificio Englhorn, un formaggio a pasta lavata, morbida prodotto in Alto Adige. Il premio al miglior formaggio “PASTA FILATA” è andato alla Mozzarella di Bufala Campana DOP del Caseificio Il Casolare, mentre il premio al miglior formaggio PASTA FILATA STAGIONATA se l’è aggiudicato un altro formaggio campano, il Caciocavallo Castelfranco in Miscano stagionato dell’Agriturismo Caseria. Torniamo in Piemonte con il miglior formaggio “SEMISTAGIONATO”, il San Martin al latte crudo caprino, punta di diamante del caseificio San Lorenzo.

Il Veneto si aggiudica invece il premio al miglior formaggio “STAGIONATO” con il Monte Lupo del Caseificio La Casara di Roncolato, un formaggio nato dal latte dei Monti Lessini. Il premio al miglior formaggio “STAGIONATO OLTRE 24 MESI” va al Maimone sardo del Caseificio Erkiles, mentre il premio per il miglior formaggio AROMATIZZATO va al Bufala alla Glera della Latteria Perenzin, ealizzato con 100% latte di Bufala proveniente dal Nord Italia e ubriacato con vinacce di uva Glera. Infine, il premio al miglior formaggio “ERBORINATO” va in Lombardia, al Gorgonzola Dop Piccante “Il Bacco Verde” del Caseificio Defendi.