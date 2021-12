Italian Tech Awards 2021: Luca Travaglini di Planet Farms nominato Person of the Year

Luca Travaglini di Planet Farms, con la sua fattoria verticale sostenibile, ha vinto il premo di Person of the Year agli Italian Tech Awards 2021.

di Manuela 10 Dicembre 2021

Vi ricordate di Luca Travaglini, il co-fondatore e co-CEO di Planet Farmas, la fattoria verticale sostenibile attiva qui da noi in Italia? Ebbene, è stato nominato Italian Tech Person of the Year agli Italian Tech Awards 2021.

Il premio viene conferito alla persona che, nel 2021 in questo caso, ha usato la tecnologia nel modo migliore per realizzare il proprio sogno, creando anche un impatto positivo sulla società. Grazie alla creazione dello stabilimento per la coltivazione idroponica più grande di tutta l’Europa, ecco che è stato possibile, infatti, produrre cibo di qualità con basso impatto ambientale.

La premiazione si è tenuta a seguito dell’evento organizzato dall’associazione 2031 – ex Premio Gaetano Marzotto insieme a Italian Tech, l’hub del gruppo GEDI che si occupa di tecnologia, futuro e innovazione.

La serata e la premiazione sono stati condotti da Riccardo Luna, direttore di Italian Tech, da Cristiano Seganfreddo, presidente di 2031 e da Eleonora Chioda, direttrie di Millionaire. Il tutto si è svolto nella cornice della Triennale di Milano.

Ricordiamo che la più grande vertical farm d’Europa, Planet Farms per l’appunto, è stata inaugurata solamente lo scorso ottobre a Cavenago, in provincia di Monza e Brianza. Grazie alla tecnologia realizzata dall’azienda, è possibile coltivare ortaggi in fattorie verticali, senza usare pesticidi e usando meno acqua possibile, preservando così le risorse della Terra.