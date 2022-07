Ivana Trump “era stanca ma stava bene”, dicono dal ristorante italiano dove ha cenato prima di morire

Prima di tornare a casa e cadere tragicamente dalle scale, Ivana Trump ha cenato in un celebre ristorante italiano a New York.

di Valentina Dirindin 16 Luglio 2022

Prima di morire, Ivana Trump – ex moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti – ha cenato all’Altesi Restaurant, un noto ristorante italiano di New York dove – dicono i titolari, “era stanca ma stava bene”. Sulla morte dell’ex modella, prima moglie del miliardario americano Donald Trump, la polizia sta ancora facendo accertamenti, per quanto l’autopsia abbia stabilito stamattina che la sua morte, a 73 anni, è stata causata da una caduta dalle scale della sua casa dell’Upper East Side. Una brutta caduta, pare, tale da averle lasciato “Lesioni al busto da corpo contundente” che ne hanno causato la morte.

Al momento non si sa ancora se alle origini di questo orribile incidente ci sia una disattenzione o un malore, e forse non lo si saprà mai, per quanto le autorità e i media americani stiano indagando sulla vicenda. Tanto da andare a parlare con la proprietà del noto ristorante newyorkese dove Ivana Trump ha cenato la sera della sua morte. “Sembrava stesse bene”, ha dichiarato Paolo Alavian, proprietario del ristorante che si trova non lontano dall’abitazione dell’ex modella. “Sembrava forse un po’ stanca, ma per il resto sembrava tutto a posto”, ha aggiunto raccontando di come l’ex moglie di Trump abbia ordinato una piccola quantità di cibo, e di come la notizia della sua morte lo abbia shockato.