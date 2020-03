Ivrea: negozi di alimentari e ristoranti che consegnano a domicilio

Se siete alla disperata ricerca dei negozi di alimentari, altre merci o i ristoranti che effettuano consegne a domicilio a Ivrea, sappiate che Confesercenti li ha segnalati, indicando anche i contatti. Noi abbiamo deciso di riportarvi la lista, perché siamo certi che sia un servizio indubbiamente utile, in un momento in cui la spesa online è spesso complicata, con consegne molto lunghe e difficoltà a connettersi e a utilizzare il servizio correttamente. Inoltre, in questo momento, può essere certamente una buona idea, anziché fare lunghe code affollandoci nei supermercati delle grandi catene, sostenere con i nostri acquisti i piccoli e medi commercianti del territorio. Dunque ecco quali sono le realtà segnalate che potete contattare se avete bisogno di farvi consegnare generi alimentari e non solo:

Alimentari

I BUENOS DIAS – PANETTERIA E ALIMENTARI – 3451119063 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

BOMBONATI – ALIMENTARI PANE FRUTTA/VERDURA – 012540291 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI – CON SPESA MINORE DI €20 COSTO €1 – SE A PIEDI GRATUITA

AL POMO D’ORO – ORTOFRUTTA – 0125362575 – 3713536831 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

PAPI – ORTOFRUTTA – 0125616971 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

DIEGO GASTRONOMIA – GASTRONOMIA – 0125641412 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI ANCHE IN PAESI LIMITROFI

GABRY GASTRONOMIA – GASTRONOMIA – 0125641040 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

ORTOLINO – ORTOFRUTTA – 3473531740 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

FENZI CORRADO – ALIMENTARI – 0125641847 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

LE BONTA’ – GASTRONOMIA ALIMENTARI – 0125641308 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI SOLO IN ZONA – ORDINI ENTRO LE 11

SAURRA – FRUTTA E VERDURA – 0125641040 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI – PRENOTZIONI ENTRO LE 9 PER CONSEGNA IN GIORNATA

LA BOUTIQUE DELL’AGRUME – ALIMENTARI – 3334493561 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI – A IVREA IN GIORNATA

LA DUJA D’OR – prodotti alimentari per gourmet – 0125641479 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

ROSSO FRAGOLA – alimentari – 3486434450 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI SOLO IN ZONA

LE ALI – GASTRONOMIA VEGETARIANA – 012528182 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

GUSTERIA – PASTA FRESCA – 012545903 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI SOLO CENTRO CITTA’ DOPO LE 12,30

L’ARTIGIANO DEL SALUME – ALIMENTARI – 3478487954 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI IN IVREA E DINTORNI FINO A LORANZE’

IL GIRASOLE – FRUTTA E VERDURA – 0125641124 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI IN ZONA

PREZZEMOLO – FRUTTA E VERDURA – 3290651750 – 3473206388 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

MELILOTO – DIETETICA E MACROBIO – 012548618 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

INTOLLERANZA ZERO – ALIMENTI PER CELIACI – 01251960127 – CONSEGNE CON PAGAMENTO BUONO ASL – SE ECCEDE IL BUONO SI ACCETTANO CONTANTI

CARREFOUR – 0125675500 – CONSEGNE CON PAGAMENTO CONTANTI E CARTE: Ordini telefonici costo €4,99 per spese inferiori a €70

CARREFOUR EXPRESS – 0125253498 – CONSEGNE CON PAGAMENTO CONTANTI E CARTE: Prenotazione telefonica il giorno prima – Gratuita cons. se vicina costo €5 se lontana

CONAD – 0125 234288 – ORDINI TELEFONICI CONSEGNA SOLO IL MARTEDI’ GRATUITI

ORTOLINO DI COLOSIMO – Ortofrutta e alimentari vari. Cell. e whatsapp 3473531740 Mail ortolino@alice.it Facebook: L’ORTOLINO Consegna gartuita nel raggio di 10 km.

ELMA di ANSELMO ELISA – Ambulante di formaggi tipici canavesani. Cell. e whatsapp 3498100015 Consegna gratuita nel raggio di 5 km.

KATUMA – E commerce di prodotti alimentari di soli produttori del Canavese. 56 produttori, 750 prodotti. Cell. e whatsapp 3298504742 Mail info@katuma.it Sito: www.katuma.it Facebook: KATUMA. Consegna a domicilio nell’arco di 25 km.

PERIN RIZ LUCIA – Panetteria e alimentari. Tel. 0125641026 cell.3337162983 Whatsapp 3338162983 Consegna a domicilio gratuita nel raggio di 5 km.

Macellerie

GIORDANO MACELLERIA – MACELLERIA – 012549037 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI – PREN. TEL. IN IVREA ANCHE RITIRO FUORI NEGOZIO

ACTIS DATO – MACELLERIA – 0125618191 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI PAUSA PRANZO

GUSTAVO – MACELLERIA , ALIMENTARI, PIZZA DA ASPORTO – 0125641155 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI SOLO PRODOTTI ALIMENTATI E DI MACELLERIA

MACELLERIA DOC – MACELLERIA – 012548300 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

Ristoranti

DA ADAMO – PIZZA DA ASPORTO – 3476916227 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI IN IVREA – FUORI A PAGAMENTO PRANZO E CENA

Panetterie

MONASTERO PANETTERIA – PANETTERIA – 012549227 – CONSEGNE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

ZOPPO PANETTERIA – PANETTERIA – 3939804449 – CONSEGNE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

LA TORINESE PANETTERIA – PANETTERIA – 0125641472 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI – PRENOTAZIONE TEL ENTRO LE 9,00 O ALLA SERA

ROMANIELLO PANETTERIA/ALIMEN PANETTERIA – 0125641698 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI IN ZONA IN PAUSA PRANZO

DOLCE PANE – PANETTERIA – 3450570345 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI PAUSA PRANZO E DOPO LE 19

RISTA PANETTERIA – PANETTERIA – 0125639128 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI SOLO SE SPESA MINIMA €15

PERIN RIZ PANETTERIA- PANETTERIA – 0125641026 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

IL PARADISO DEL PANE E DEL DOLCE – PANETTERIA E PASTICCERIA – 0125642100 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

BONELLI PANETTERIA – 0125641383 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

ROMANIELLO – PANETTERIA/DOLCI – 0125424493 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

SCAVARDA – CHIAMARE 0125641479 DUJA DOR PER TEL PANETTERIA – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

COVALIU MARIANA – PANE E ALIMENTARI – 3464352818 – CONSEGNE GRATUITE CON PAGAMENTO IN CONTANTI E BANCOMAT

Farmacie

ANTICA FARM. OSPEDALE – FARMACIA – 0125641515 – 3393229093 – CONSEGNE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

DORA – FARMACIA – 0125641074 – CONSEGNE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

FASANO – FARMACIA – 0125641038 – CONSEGNE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

LINDA – FARMACIA – 0125641102 – 012 644889 – CONSEGNE CON PAGAMENTO IN CONTANTI SOLO EMERGENZA

PIOVERA – FARMACIA – 0125234518 – CONSEGNE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

ROCCHIETTA – FARMACIA – 012540169 – CONSEGNE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

STRAGIOTTI – FARMACIA – 0125641193 – CONSEGNE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

ORLACCHIO – FARMACIA – 0125615750 – CONSEGNE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

BORGO NUOVO – FARMACIA – 0125611955 – CONSEGNE CON PAGAMENTO IN CONTANTI SOLO EMERGENZA

PARAFARMACIA PROLA – PARAFARMACIA – 0125718376 – 3383847488 – CONSEGNE CON PAGAMENTO IN CONTANTI E CARTE