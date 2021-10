Jack Daniel’s è il marchio di spirit di maggior valor finanziario per Interbrand

di Manuela 26 Ottobre 2021

Secondo il 22esimo report annuale di Interbrand, Jack Daniel’s è il marchio di spirit di maggior valor finanziario al mondo.

Seguendo i dati riportati dallo studio Best Global Brands 2021, il brand di spirit Jack Daniel’s è l’unico marchio di distillati a far capolino fra i primi 100 marchi globali. Jack Daniel’s si posiziona all’81esimo posto, con un valore di 6,5 miliardi di dollari e un aumento del 4% (cosa che lo ha portato a risalire di una posizione rispetto all’82esimo posto del 2020).

Sophia Angelis, vice presidente e Global Brand Director di Jack Daniel’s, ha spiegato che dopo più di 150 anni (il marchio, infatti,è nato alla fine del 1800), l’azienda si impegna a mantenere alti i loro standard, seguendo sempre le parole del fondatore Mr. Jack, “Ce la faremo ogni giorno, lo faremo nel miglior modo possibile”.

Best Global Brands 2021: la classifica

Il report annuale di Interbrand analizza il modo in cui i diversi marchi leader a livello mondiale hanno ottenuto il successo grazie anche a valutazioni delle loro performance finanziarie.

Andando ad analizzare la chart (è disponibile sul sito di Best Global Brands), vediamo che al primo posto troviamo Apple, seguita da Amazon e Microsoft.

Quarta posizione per Google, quinta per Samsung e sesta per un brand della ristorazione: stiamo parlando di Coca Cola. A seguire in settima posizione roviamo Toyota, in ottava Mercedes-Benz e in nona McDonald’s. In decima posizione, invece, c’è Disney.

Ma ecco tutte e 100 le posizioni della classifica Best Global Brands 2021 di Interbrand: