Per l'uscita del film No Time To Die, Champagne Bollinger lancia una Special Cuvee 007 in edizione limitata in onore di James Bond.

di Manuela 11 Ottobre 2021

Per festeggiare l’uscita del film No Time To Die nelle sale cinematografiche, ecco che Champagne Bollinger ha deciso di lanciare un’edizione speciale del suo champagne: è la Bollinger Special Cuvee 007 Limited Edition, tutta dedicata a James Bond.

Questa versione speciale presenta la scritta “Bollinger 007” sull’involucro dorato che ricopre il tappo e il collo della bottiglia, mentre al posto del classico logo di Bollinger troviamo il logo di 007. Lo Champagne di James Bond costerà 79 dollari e sarà messo in vendita ovunque sia venduto il marchio Bollinger (inclusi gli store online come Amazon).

Non è certo la prima volta che Bollinger produce un’edizione speciale dedicata a un film della saga di 007. In realtà questo champagne fa compagnia al celebre franchise cinematografico da più di 40 anni.

Era infatti il 1978 quando i produttori del film su James Bond e il direttore generale della Bollinger hanno stretto una collaborazione con una semplice stretta di mano. Da allora la partnership fra le due realtà è andata avanti per decenni, con la particolarità che non c’è mai stato alcun passaggio di soldi fra i due.

In ben 15 diversi film della saga di James Bond, lo Champagne Bollinger è sempre stato presente, da Vivi e Lascia morire fino a Casinò Royale, per arrivare al recente No Time To Die.

Questa è una delle immagini promozionali con cui è stato presentato il lancio della nuova edizione speciale:

[Crediti Foto | Pagina Instagram Champagne Bollinger]