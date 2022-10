James Corden bandito dal ristorante Balthazar di NY per aver urlato contro lo staff

di Manuela 18 Ottobre 2022

Brutta figura per James Corden che neanche le scuse successive possono cancellare. Il popolare attore e conduttore è stato bandito dal ristorante Balthazar di New York dopo essersi messo a urlare come un matto contro lo staff e aver rimproverato in maniera esagerata i camerieri per un’omelette.

Pare che dopo le scuse, all’attore sia stata concessa una seconda possibilità, ma secondo il proprietario del ristorante Keith McNally, James Corden è stato il cliente più offensivo mai avuto nel locale da che è stato aperto 25 anni fa. Anzi: ha bollato l’attore come un “piccolo uomo cretino”.

McNally, in alcuni post su Instagram, ha riferito che il presentatore del Late Late Show è stato estremamente cattivo col personale, ha urlato contro i camerieri come un matto a causa di una frittata e delle patatine fritte, pretendendo in precedenza di avere anche delle bevande gratuite.

In realtà un primo incidente era avvenuto lo scorso giugno. Il comico aveva trovato un capello nel suo piatto. Il personale si era così scusato e Corden aveva preteso di aver un secondo giro di drink gratuito. Così facendo, non avrebbe scritto una recensione negativa.

E già qui si potrebbe discutere dell’atteggiamento del comico, ma tutto era finito nel nulla. La situazione, però, è precipitata nove giorni fa, quando il comico si è presentato al Balthazar per un brunch insieme alla moglie Julia Carey. La donna aveva ordinato una frittata di tuorli d’uovo, ma notando un po’ di albume nel piatto, ecco che Corden ha cominciato a lamentarsi con i camerieri.

Così la cucina ha preparato nuovamente il piatto, ma quando l’omelette è arrivata sul tavolo, ecco che Corden ha iniziato a urlare come un matto: gli avevano servito la frittata con le patatine fritte e non con l’insalata. Secondo il titolare Corden si sarebbe messo a urlare contro il cameriere dicendogli “Non sai fare il tuo lavoro! Non sai fare il tuo lavoro! Forse dovrei andare io in cucina e cucinarmi da solo l’omelette”.

Lo staff ha poi portato alla coppia un bicchiere di Champagne gratuito per scusarsi, ma il cameriere è rimasto assai scosso dalla vicenda. Per questo motivo, McNally ha deciso di bandire Corden dal suo ristorante, appioppandogli un 86’d Corden, termine colloquiale che vuol dire che quel cliente non verrà più servito nel locale o non vi potrà più accedere.

McNally ha poi rivelato che Corden non è nuovo a comportamenti del genere: aveva trattato il personale in modo simile nel suo ex ristorante il Cafe Luxembourg, alcuni anni fa. I post devono essere arrivati anche a Corden, perché poco dopo Keith McNally ne ha pubblicato un altro dove spiegava che James Corden lo aveva appena chiamato, scusandosi profusamente.

Così McNally lo ha perdonato e ha deciso di dargli una seconda chance: l’ordine 86 verrà annullato e Corden potrà nuovamente accedere al ristorante. Sperando che questa volta impari a comportarsi come si deve con i dipendenti.