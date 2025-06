Jamie Oliver apre il suo primo ristorante sull’Adriatico

Lo chef britannico ha aperto un nuovo ristorante italiano, ma non è lo Stivale la location scelta. Jamie’s Italian Montenegro ha in questi giorni tagliato il nastro nella cittadina di Tivat, incastonato tra le insenature della baia di Kotor. Sebbene il locale non si affacci direttamente sul mare, Jamie’s Italian Montenegro promette un’atmosfera mediterranea rilassante, con autentici sapori italiani e pasta fresca ogni giorno.

Com’è l’ennesima sede di Jamie’s Italian

L’ultima creatura del più che prolifico cuoco e imprenditore gastronomico Jamie Oliver ha faccia tricolore, ma sede balcanica. Il nuovo Jamie’s Italian – che fa parte dell’omonimo gruppo con oltre 20 sedi in tutto il mondo – ha iniziato ad accogliere clienti a Montenegro, per l’esattezza poco distante dalla marina di Porto Montenegro, nella cittadina di Tivat.

Dopo aver attirato la curiosità dei locali a fine maggio con un reel che mostra “la pasta più lunga che Montenegro abbia mai visto”, il ristorante si è preparato ad aprire le porte, servendo pranzo e cena dalle 11 alle 23. Con un patio interno profumato da piccoli ulivi, il ristorante propone dagli antipasti alla pasta, passando per la pizza fino ad arrivare ai piatti di mare e ai dessert.

Un entusiasta Jamie Oliver annuncia l’apertura sui social sciorinando l’elenco di tutte le tipologie di piatti offerti, sottolineando che si tratta della sua prima avventura imprenditoriale in Montenegro.

Il paladino della buona alimentazione nelle mense scolastiche prosegue così la sua espansione (che non è certo stata sempre liscia), aggiungendo il nuovo ristorante a una lunga lista di locali già parte del Jamie Oliver Group: Jamie’s Italian è proprio il più numeroso, seguito dal brand Jamie’s Oliver Pizzeria (con oltre 15 sedi), e Jamie’s Deli, con più di 10 location.