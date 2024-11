Ritirato dai negozi il primo libro per bambini di Jamie Oliver

“Billy And The Epic Escape", l'ultimo libro per bambini di Jamie Oliver, è stato ritirato dalle librerie. Ma che è successo?

Il libro per bambini scritto da Jamie Oliver si chiama “Billy and The Epic Escape”, che potremmo tradurre in maniera più o meno grossolana in “Billy e la Fuga Epica”. Titolo che promette l’aria di una grande avventura per i più piccini; ma che nelle ultime ore è stato appesantito da alcune controversie.

La National Aboriginal and Torres Strait Islander Education Corporation ha infatti criticato una delle trame secondarie del libro, dove viene utilizzata “una serie di luoghi comuni e stereotipi sugli indigeni australiani, comprese le loro relazioni con la natura e il mondo spirituale”.

La reazione di Oliver

La sottotrama in questione racconta la storia di una ragazza indigena che vive in affidamento, ed è stata criticata per avere contribuito alla “cancellazione, banalizzazione e stereotipizzazione dei popoli indigeni”.

A colpire in particolare gli attivisti indigeni, stando a quanto lasciato trapelare dai media d’Oltremanica, c’è anche e soprattutto il fatto che né Oliver né gli editor o altri rappresentanti della casa editrice – la Penguin Random House – si fossero consultati con loro prima di pubblicare il libro.

Vale poi la pena notare che lo stesso Jamie Oliver aveva pubblicato il suo primo libro – “Billy And The Giant Adventure” – poco più di un anno fa con gli stessi editori, e avrebbe dunque dovuto essere pienamente consapevole delle norme che regolano il mondo editoriale. Compreso, com’è ovvio, chiedere la consulenza di gruppi di esperti quando si trattano argomenti particolarmente sensibili.

Il nostro protagonista, in ogni caso, si è detto “devastato” per avere causato una tale offesa e ha voluto scusarsi “con tutto il cuore” con una dichiarazione. “Non era assolutamente la mia intenzione”, ha spiegato. “Insieme al mio editore abbiamo deciso di ritirare il libro dalla vendita“. Editore che, a sua volta, ha dovuto affrontare la platea con le dovute scuse.

“È chiaro che i nostri standard editoriali non sono stati all’altezza in questa occasione, e dobbiamo imparare da ciò e intraprendere azioni decisive” si legge in una dichiarazione. “Con questo in mente, abbiamo concordato con il nostro autore, Jamie Oliver, che ritireremo il libro dalla vendita.”