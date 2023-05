Jamie Oliver aprirà un nuovo ristorante presso il Theatre Royal Drury Lane di Londra

di Manuela Chimera 9 Maggio 2023

Jamie Oliver ha annunciato la sua intenzione di aprire un nuovo ristorante a Londra. Dopo il crollo del suo impero di ristoranti quattro anni fa, ecco che lo chef ci riprova inaugurando questa volta un ristorante esclusivo presso il Theatre Royal Drury nella capitale britannica.

Come sarà il nuovo ristorante di Jamie Oliver?

Quattro anni fa, prima ancora che scoppiasse la pandemia da Covid-19, l’impero di ristoranti di Jamie Oliver era crollato. Nel 2019, infatti, era saltato fuori che la società madre Jamie Oliver Holdings aveva un debito sulle spalle di 83 milioni di sterline. Proprio a causa di questi debiti, lo chef aveva deciso di chiudere i suoi ristoranti (fra cui anche la sua catena di ristoranti italiani), causando così il licenziamento di circa mille dipendenti.

All’epoca lo chef aveva spiegato durante un’intervista al Daily Mail You che se avesse passato gli ultimi 13 anni ad aprire ristoranti eleganti, ecco che sarebbero stati ancora tutti aperti in quanto la Gran Bretagna è un paese che è sempre stato “molto bravo a nutrire i ricchi”.

Adesso, dopo quattro anni e finita la pandemia, ecco che Jamie Oliver potrà mettere davvero alla prova questa sua teoria. Questo perché pare che il nuovo ristorante in dirittura d’arrivo a Londra non sarà più caratterizzato dall’aria informale della catena italiana, bensì si tratterà di un locale più premium.

Jamie Oliver ha ammesso che perdere i suoi ristoranti nel Regno Unito è stato di sicuro uno dei momenti più difficili della sua vita. Tuttavia essere parte del settore della ristorazione è qualcosa che gli sta molto a cuore. Da quando hanno iniziato a far crescere i loro ristoranti internazionali (al momento ce ne sono 70 sparsi in tutto il mondo), hanno imparato delle lezioni molto importanti.

Per questo motivo The Naked Chef è assai entusiasta di aprire questo nuovo ristorante a Londra che avrà un “team eccezionale”. Al momento il ristorante non ha ancora un nome, ma parirà i battenti non appena finita la fase di restauro da 60 milioni di sterline del Theatre Royal. Secondo le prime indiscreazioni, il ristorante sorgerà al numero 6 di Catherine Street, proprio attaccato al teatro.

Oliver ha già fornito qualche piccola anticipazione sul menu. Niente di specifico, ovvio, ma ha spiegato che ha voluto tornare alle sue radici culinarie, ispirandosi ai piatti con cui era cresciuto mentre cucinava nel ristorante-pub dei genitori. La sua idea è quella di celebrare la scena gastronomica assai ricca e varia della Gran Bretagna, in quello che vuole diventare un locale iconico e affidabile sito in un posto speciale.

Anche Kevin Styles, CEO del gruppo Jamie Oliver, è entusiasta del progetto. Da tempo stanno ampliando la loro attività in ristoranti in franchising a livello internazionale, arrivando ad operare i 23 paesi con più di 70 ristoranti. Tuttavia il loro desiderio è sempre stato quello di tornare in patria, ma solo quando fosse giunto il momento giusto. E a quanto pare quel momento è arrivato. Il ristorante proporrà piatti belli e confortanti, vecchi e nuovi, riflettendo la stagionalità e la cultura inglese, grazie anche al sostegno ai produttori artigianali.

Per quanto riguarda una possibile data di apertura, non c’è ancora nulla di definitivo, ma il gruppo ha parlato di fine anno.