Jamie Oliver ha perso 12 chili con una dieta più vegetale

di Valentina Dirindin 25 Ottobre 2021

Lo chef televisivo e imprenditore Jamie Oliver ha rivelato di aver perso dodici chili trasformando la sua dieta in maniera più incline alle scelte vegetali e vegetariane. Eliminando quasi del tutto la carne dalla sua dieta quotidiana, ha fatto sapere il celebrity chef, è riuscito a perdere molto peso.

“Ho ridotto di molto la carne, e ho aumentato moltissimo il consumo di verdure”, ha detto Jamie Oliver a Radio Times, raccontando la sua diminuzione di peso e aggiungendo, oltre alla semplice dieta, di aver avuto alcune particolari accortezze, come dormire di più e fare più movimento fisico.

Il problema, quindi, forse non è la carne, ma la tipologia di carne (vogliamo parlare dell’abitudine di mangiare bacon fritto, per esempio?) E in generale uno stile di vita da migliorare. Ma alla fine, è lo stesso Jamie a indicarci la chiave per la sua miracolosa dieta, e chi siamo noi per non credergli. Lui sostiene di aver sostituito quasi del tutto la carne con grandi porzioni di verdure e di aver iniziato a fare spuntini con le noci, utili per il benessere cardiaco.

“Datele da mangiare anche ai vostri figli”, ha raccomandato Jamie nell’intervista. L’amore per le verdure dello chef si è riacceso quando ha deciso di creare un libro di cucina pieno di deliziose ricette a base vegetale, Ultimate Veg, che è stato rilasciato nell’agosto 2019.