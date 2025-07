Jannik Sinner sta preparando una carriera da food blogger?

In principio fu Davide Oldani: prima in Australia, con tanto di eloquentissima racchetta; e poi US Open e ATP Finals e ancora Australian Open. La dedica dello chef del D’O a Jannik Sinner arriva sempre puntuale, e presto la loro relazione diventa nitida – l’uno vince e l’altro omaggia. Con la più recente vittoria a Wimbledon le carote sbarcano anche nei piatti di Bruno Barbieri e nelle pizze di Vincenzo Capuano.

L’alta cucina corteggia il tennista più celebre dello Stivale, e lui? Coca Cola e hambuger (risposta legittimissima), fino a una manciata di mesi fa. Nelle ultime ore, però, il nostro si fa vedere in una veste diversa: impegnato ai fornelli. Il popolo internettiano va in visibilio, e chiama a gran voce altri contenuti a tema cibo. È l’inizio di una nuova carriera come food blogger?

Fatto in casa da Jannik

Si scherza, ovviamente. Il palcoscenico è quello virtuale di YouTube, dove Jannik ha un canale tutto suo che riempie di vlog e behind the scenes dei tornei giocati in giro per il mondo. Il concetto è semplice: l’occhio della telecamera che sbircia oltre il rettangolo di gioco.

L’ultimo video caricato, com’è ovvio, racconta la vita quotidiana e gli allenamenti durante la permanenza a Londra per Wimbledon. E nella vita quotidiana, si sa, c’è spazio anche e soprattutto per il cibo: rigatoni al pomodoro, conditi con chiacchiere tennistiche. Qualcuno dia un pizzicotto a Oldani.

Il calendario indica il giorno precedente alle semifinali, dove Sinner avrebbe affrontato Novak Djokovic. Il menu, dicevamo, prevede pasta e small talk: “Oggi abbiamo avuto una piccola sessione di allenamento” spiega il nostro, pomodori e cipolle sul tagliere. “Nulla di eccessivo, e molto riposo di cui ho tanto bisogno in vista di domani. Tutto sta andando piuttosto bene, il gomito sta andando meglio”. Poi si apre il capitolo ricette.

“Metto un sacco di olio d’oliva” spiega, preparando il sugo. “Potremmo averne bisogno”. Poi una spolverata furtiva. Al cameraman non sfugge nulla: “Ma ci hai messo dello zucchero?“. “Sì” risponde Sinner. “Sono pomodori freschi, potrebbero essere un po’ acidi”.

Nei commenti si invoca a gran voce il sequel. “Vorrei un cooking show con lui come protagonista”, scrive un’utente. “Vogliamo più contenuto a tema food!”, fa eco un secondo. Terremo gli occhi aperti.