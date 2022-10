Jason Momoa si improvvisa pescatore, ma lo fa col fondoschiena nudo

di Luca Venturino 26 Ottobre 2022

Pare che Jason Momoa sia, di fatto, un ottimo pescatore – ma pare anche che ai suoi fan la cosa non interessi affatto. Nel suo più recente post pubblicato su Instagram, infatti, il gigante hawaiiano appare impegnato in una battuta di pesca di tonno in mare aperto, ma tutta l’attenzione dei suoi follower è canalizzata verso la sua scelta di (non) abbigliamento. Momoa non ha indossato altro che una sorta di perizoma con un semplice drappo di tessuto a coprirgli il davanti e… beh, un bel niente a coprirgli il didietro.

Così, il tonno catturato e portato a bordo da Khal Drogo con le chiappe al vento è passato in secondo piano. Insomma, ma ve la immaginate che giornataccia? Non solo sto povero pesciolone è stato catturato, ma non ha potuto nemmeno godersi un attimo di fama internettiana perché immediatamente oscurato dai glutei di chi l’ha pescato. I commenti, infatti, si intonano su di un unico canale: “Uhm, Jason, che cosa ci facevi con quel bel perizoma?” chiede una ragazza incuriosita. “Spero che questo outfit da pescatore sia la nuova uniforme di Aquaman!” commenta invece un consumato critico cinematografico.