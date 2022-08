Jason Momoa si improvvisa steward e distribuisce bevande su un aereo

di Manuela 8 Agosto 2022

Talvolta succede che sali su un aereo e ti becchi Jason Momoa che, in veste di steward, ti serve da bere. No, non un sosia: proprio l’attore di Aquaman in carne, ossa e muscoli. Tutto è successo domenica scorsa su un volo delle Hawaiian Airlines.

Ovviamente Momoa non si è trasformato in steward per puro capriccio, ma lo ha fatto a scopo promozionale: ha voluto celebrare in questo modo la partnership fra la compagnia aerea e la sua azienda di acque e bevande, la Mananalu. Il tutto pubblicato poi su Instagram.

Fra la sorpresa e la gioia dei passeggeri, ecco che l’attore ha distribuito acqua e bevande, con particolare riferimento a quella con il suo imballaggio riciclabile. Il tutto è stato preceduto dalla trasformazione di Momoa in steward, con tanto di collana tradizionale e fiorellone rosa in testa e da un annuncio tramite l’interfono.

Qui l’attore ha spiegato che l’idea gli è venuta su un volo: doveva esserci un modo migliore per bere l’acqua rispetto alle solite bottiglie di plastica usa e getta. Così con la Mananalu ha creato una bottiglia riciclabile all’infinito.

Secondo la compagnia aerea, grazie alla sua affiliazione con la Mananalu, ecco che potrà eliminare circa 142mila bottiglie di plastica dai suoi voli transoceanici.

Avi Mannis, chief marketing and communication officer di Hawaiian Airlines, ha spiegato la loro azienda è intenzionata a reperire prodotti sempre più sostenibili per il loro servizio di bordo. La partnership con la Mananalu li aiuta a continuare a eliminare gradualmente la plastica monouso, proteggendo così gli oceani e l’ambiente.

Nella didascalia del post Jason Momoa ha aggiunto che è stato un onore che la Hawaiian Airlines sia stata la prima compagnia aerea a collaborare con la Mananalu. La loro è una missione volta a porre fine alla plastica monouso, al grido di “Bevine una, togline una”. Infatti per ogni bottiglia di Mananalu venduta, rimuovo una bottiglia di plastica dall’oceano. E quest’anno sono riusciti a rimuovere dall’oceano 3 milioni di bottiglie di plastica.

Qui il video di Instagram dove potete vedere la trasformazione di Jason Momoa da attore a steward: