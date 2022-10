JAY-Z investe 16,5 milioni di dollari in una pizzeria robotizzata su ruote

di Luca Venturino 5 Ottobre 2022

Siamo piuttosto sicuri che, leggendo il titolo, avrete finito per chiedervi “Ma che diavolo è una pizzeria robotizzata su ruote?”. Francamente non vi biasimiamo – sembra un qualcosa partorito dal laboratorio di Dexter -, eppure è il modo migliore per descrivere Stellar Pizza, attività in cui il rapper statunitense JAY-Z ha di recente deciso di investire 16,5 milioni di dollari. Si tratta di un’idea a cui di fatto fanno capo tre ex ingegneri di SpaceX – Benson Tsai, Brian Langone e James Wahawisan -, che hanno messo a punto una sorta di camioncino automatizzato in grado di consegnare pizze e altri piatti gourmet direttamente sulla porta di casa. Ora è più chiaro?

Il lancio è previsto per quest’autunno nel contesto (purtroppo ristretto) dell’Università della California: attualmente, il nostro camioncino (ammettiamolo: chiamarlo così, anche se un po’ riduttivo, è molto più invitante di “pizzeria robotizzata su ruote”) ha una capacità produttiva di 420 pizze, con un tempo di preparazione che si aggira intorno ai cinque minuti per pizza.

JAY-Z, da buon magnate, è entrato nel round di finanziamento di serie A con la sua società di venture capital Marcy Venture Partners, che ha anche investito in importanti marchi di consumo tra cui Therabody e Savage x Fenty.